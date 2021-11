Presentadora de Despierta América indignada con Pablo Montero: "Me da mucha vergüenza" La integrante del show matutino, Elyangélica González, se dirigió al cantante y le mandó un mensaje contundente tras su actuación frente a Nicolás Maduro en Venezuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pocas veces un presentador del matutino de Despierta América comenta una noticia a modo personal, pero en esta ocasión, era imposible no hacerlo. Una de las integrantes del matutino de Univision reaccionó de inmediato a las imágenes de Pablo Montero cantando "Las Mañanitas" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata de Elyangélica González. A la periodista venezolana, quien ha vivido en primera persona junto a su familia el deterioro de su país en los últimos años, se dirigió al artista mexicano con respeto pero con un mensaje tajante. Fue con profundo dolor y ante las cámaras de la que es su casa televisiva donde dio a conocer lo que pensaba de este suceso. Por si acaso a Pablo no sabía a quién le había ido a cantar el feliz cumpleaños, la conductora se lo aclaró con estas palabras de indignación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo se lo voy a decir aquí delante de todo el país, fíjese: Es un reconocido dictador que 60 países no le reconocen, eso número uno, número dos, el mismo hombre que Estados Unidos le puso un precio de 15 millones de dólares a su cabeza, justamente por narcoterrorismo. No sé si le suena esa palabra. Acusado por el departamento de Justicia de este país por narcoterrorismo, droga y terrorismo", dijo, entre otras muchas cosas. "Yo lo siento mucho, gracias por la canción. Aplausos no hay porque me da mucha vergüenza, me da lástima y más pena me da si usted no sabe ni siquiera a quién le fue a cantar allá en el palacio de Miraflores, conózcalo", concluyó con dolor ante la situación. Después de toda la polémica entorno a este tema, Pablo emitió un comunicado a los medios defendiendo su postura y su trabajo. "Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela", afirmó. Unas palabras que podrían tener no muy buenas consecuencias en su carrera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Presentadora de Despierta América indignada con Pablo Montero: "Me da mucha vergüenza"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.