¡Elton John tiene su propia Barbie! Una vasta colección de accesorios fue clave para recrear el look del cantante en la legendaria muñeca. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elton John , que lo ha hecho todo en el mundo de la música ahora suma otro acierto con su colaboración con los fabricantes de la legendaria muñeca Barbie, que en su nueva colección limitada honra al mundialmente famoso cantante británico. En una audaz colaboración entre dos íconos culturales, la marca de juguetes ha lanzado una nueva muñeca que reproduce exactamente el inigualable estilo del cantante y su legado musical. La nueva muñeca, que apropiadamente toma el nombre del cantante, viste con un top brillante con las iniciales del ícono de la música y una chaqueta en los colores favoritos del intérprete de 73 años, sin olvidar sus clásicas gafas rosadas, que se han vuelto todo un sello en la vestimenta del cantante. “Siempre me ha gustado y he abrazado la moda como una manera de expresión”, dijo John a People. “Mis recuerdos más remotos de Barbie, todos involucran la moda, incluso hoy, ella aún inspira nuestra cultura, no solamente la moda, pero en el arte y la música también. Su legado, estoy seguro, seguirá por siempre”. Image zoom David Furnish/Cortesía de Mattel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante confesó que estuvo bastante involucrado en el proceso de elaboración de la vestimenta de la nueva Barbie y señaló que lo más divertido fue elegir un accesorio clave: ¡sus lentes de sol! “He podido acumular toda una colección de lentes a través de los años, creo que más de 20,000 pares”, comentó. “Al trabajar con Barbie para crear su look de pies a cabeza, me inspiré en mis pares favoritos que he usado a través de los años y me imaginé una Barbie en rosa con un poco de mi fuego. Creo que lo logramos”. Image zoom Cortesía de Mattel El cantante confesó que exhibirá su Barbie en su hogar, una vez que encuentre el lugar perfecto. “Aún estamos buscando el lugar perfecto, pero esta colaboración con Barbie tiene un lugar especial en mi corazón y definitivamente vivirá en un lugar especial en mi casa ¡para el disfrute de todos!”, dijo. Image zoom Cortesía de Mattel John admitió que extraña los escenarios y que desea pronto retomar su gira de despedida Farewell Yellow Brick Tour cuando pase la pandemia. “He estado disfrutando mi tiempo en casa con mi familia mientras el mundo navega con la pandemia de COVID, pero realmente extraño estar de gira y presentarme ante mis amados fanáticos en mi tour Farewell Yellow Brick Road”, confesó en septiembre en redes sociales. “No se preocupen por mí. Estoy aprovechando el tiempo para mantenerme en forma y más saludable que nunca”.

¡Elton John tiene su propia Barbie!

