Selena Quintanilla es homenajeada por Elton John Sir Elton John demostró su admiración por Selena Quintanilla al compartir en Instagram una historia del mural inspirado en la fallecida cantante texana que se encuentra en la ciudad de Houston, donde se presentó en días pasados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sir Elton John demostró su admiración por Selena Quintanilla al compartir en Instagram una historia del mural inspirado en la fallecida cantante texana que se encuentra en la ciudad de Houston, donde se presentó en días pasados. La obra pertenece al escultor y grafitero conocido como Empyre que comenzó a pintarla en julio de 2018. El mural muestra el rostro de Selena Quintanilla con lentes de estrella y rodeada de rosas rojas que brotan del suelo, en referencia a su tema Como la flor. Tan pronto como dio a conocer la publicación a sus 3.9 millones de seguidores, la familia Quintanilla reaccionó ante el gesto de la estrella británica. Abraham Quintanilla, fundador de Los Dinos, se emocionó por el detalle que tuvo el músico con su hija, y señaló que el legado musical que dejó Selena se ha expandido a lugares y niveles inesperados. "Eso es algo espectacular", aseguró Quintanilla a Los Angeles Times al enterarse de la publicación de Elton John. Selena Quintanilla Selena Quintanilla | Credit: Arlene Richie/Getty Images "Muchos artistas grandes ya han escrito sobre Selena como Beyoncé, cantantes del mercado anglosajón han hecho comentarios sobre Selena", aseguró el papá de la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de Instagram su hijo A.B. Quintanilla también reaccionó ante la publicación del intérprete británico.

