Elton John critica al Vaticano por no bendecir el matrimonio entre personas del mismo sexo El cantante Elton John condenó la hipocresía del Vaticano por "invertir millones" de dólares en su película Rocket Man —que muestra una historia de amor homosexual— y no apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mira sus declaraciones. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Elton John criticó al Vaticano por no apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La estrella británica condenó que no bendigan la unión legal entre personas de la comunidad LGBTQ. "¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios gay porque 'son pecado' y aún así obtener ganancias tras invertir millones en Rocketman, una película que celebra que yo encontré mi felicidad en mi matrimonio con David?", escribió en Twitter el intérprete, quien está casado con David Furnish. "#Hipocresía" fue el hashtag que usó al final de su mensaje. Según reportan Newsweek y The Daily Beast, la organización religiosa supuestamente donó más de $1 millón de dólares a la producción de esta película, que cuenta la historia de Elton John, co-producida junto a su esposo David Furnish. La película cuenta la historia de amor de ambos y muestra otras relaciones románticas del cantante, incluyendo una escena de sexo entre dos hombres. Elton John Image zoom Credit: (Kurt Krieger/Corbis via Getty Images) El cantante de 73 años reaccionó con este mensaje en Twitter al anuncio el lunes de que el Vaticano no va a bendecir uniones del mismo sexo, aunque la iglesia católica seguirá dando la bienvenida a personas gay, tratándolos "con respeto y sensibilidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elton John Image zoom Credit: (George Pimentel/Getty Images) El éxito de Rocketman fue notorio. La película de Paramount Pictures ganó $195 millones a nivel mundial y Elton John ganó un premio Óscar. Sin embargo creo polémica en países como Rusia y Samoa, donde las escenas gay fueron editadas, reporta Entertainment Weekly.

