Elsa Pataky se enfrenta a Miley Cyrus: "Liam se merece algo mejor" La bellísima actriz española está muy unida a su cuñado Liam quien es hermano de su esposo, el famoso actor Chris Hemsworth By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La tarde del jueves E! Entertainment se hizo eco de unas declaraciones de Elsa Pataky, cuñada de la polémica cantante Miley Cyrus. Image zoom Jeffrey Mayer/WireImage La actriz española dejaba claro de parte de quién estaba en la relación que la intérprete de Malibu mantuvo en su momento con Liam Hemsworth, hermano de su esposo, el famoso actor Chris Hemsworth. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Como es bien sabido, Liam Hemsworth y Miley Cyrus mantuvieron una relación llena de altibajos durante diez años y aunque llegaron a casarse, anunciaron su divorcio antes de cumplirse un año de su boda. Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images A la cantante se le ha visto con numerosas parejas desde entonces, Kaitlynn Carter, Cody Simpson incluso con la actriz Maddison Brown y ha estado envuelta en más de una polémica en redes que se hicieron virales. Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Turner La bellísima española, Elsa Pataky, está muy unida a su cuñado y finalmente no pudo evitar el comentar acerca de él. Según recoge E! Entertainment, la actriz afirmó lo siguiente al ser preguntada por el hermano de su marido: "Después de una relación en la que invirtió diez años de su vida, está un poco de bajón, pero lo lleva bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor; creo que se merece algo mucho mejor…" Comentó la rubia actriz a unos reporteros durante el lanzamiento de la campaña de Navidad de la marca Victoria´s Secret. "Siempre se busca el apoyo de la familia, y Liam está muy unido a Chris, quien siempre le apoya para darle toda la fuerza que necesita". Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Liam por su parte mantiene desde la separación un perfil más bajo que el de su ex. Advertisement

Close Share options

Close View image Elsa Pataky se enfrenta a Miley Cyrus: "Liam se merece algo mejor"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.