Elon Musk tuvo hijos con dos diferentes mujeres casi al mismo tiempo Elon Musk tuvo hijos con una ejecutiva de una de sus empresas poco antes de ser padre con su ex, la cantante Grimes. Padre en 10 ocasiones, dice que hace todo lo posible para "ayudar en la crisis de despoblación". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La descendencia de Elon Musk sigue creciendo casi tan rápido como su fortuna. Este miércoles se supo que el fundador de Tesla tuvo un par de gemelos en secreto en noviembre del año pasado con Shivon Zilis, una supervisora de proyectos de su compañía Neuralink. La existencia de los nuevos integrantes de la familia del magnate había permanecido fuera del conocimiento público, pero una petición legal para agregar los apellidos de Musk y Zilis al acta de nacimiento de los gemelos provocó que se supiera de su nueva paternidad. Según documentos legales, los padres habrían pedido a una corte de Texas cambiar los nombres de los niños, nacidos en Austin, para que "tuvieran el apellido de su padre y el apellido de su madre como segundo nombre", reportó People. El juez concedió la petición, sin embargo, los nombres y el género de los niños no fueron revelados, según el programa de espectáculos Insider. "Hago todo lo que puedo para ayudar a la crisis de despoblación. Un colapso en la tasa de natalidad es el peligro más grande que enfrenta la civilización por mucho", expresó Musk en su cuenta de Twitter tras darse a conocer la existencia de sus gemelos. "Recuerden mis palabras, tristemente son verdad...¡La población de Marte aún es cero! ¡Espero que tengan familias grandes y felicidades a todos los que ya las tienen!", agregó el empresario, que ha sido padre en 10 ocasiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elon Musk y Shivon Zilis Elon Musk y Shivon Zilis | Credit: Taylor Hill/Getty Images; shivonzilis.com La llegada de los gemelos nacidos se dio semanas antes de que la cantante canadiense Grimes, diera a conocer que se había convertido en madre de una niña junto a Musk a través de una madre subrogada. La pareja había terminado su relación en septiembre y en ese momento se desconocía públicamente la existencia del embarazo. Grimes –quien también es madre de un niño de 2 años con Musk– reveló en la revista Vanity Fair el nacimiento en diciembre de la pequeña Exa Dark Sideræl, a quien cariñosamente llaman Y. El codiciado soltero también es padre de los gemelos Griffin Musk y Vivian Jenna Wilson, de 18 años, y los trillizos Kai, Damian y Sax Musk, que nacieron en el 2006, producto de su matrimonio con la escritora canadiense Justine Wilson. La pareja tuvo su primer hijo en el 2002, llamado Nevada Musk, quien falleció cuando apenas tenía 10 semanas de nacido. Elon Musk Betting On Tesla IPO To Fund Electric Car Maker Elon Musk | Credit: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images Con una tropa tan grande y diferentes mamás, no todo es color de rosa para el empresario. En abril, su hijo Xavier Alexander Musk, pidió a una corte cambiar su nombre y género legalmente, ya que no deseaba tener nada que lo vinculara a su padre. "El género de identidad y el hecho de que ya no vivo o deseo ser relacionado con mi padre biológico de ninguna manera", escribió el joven en la petición, que fue aprobada y ahora es reconocido como mujer con el nombre Vivian Jenna Wilson.

