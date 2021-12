Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pagará este año más de $11 mil millones en impuestos Elon Musk, director general de SpaceX y Tesla Motors, ha dicho a sus críticos que pagará este año la exorbitante suma de $11 mil millones de dólares en impuestos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elon Musk Elon Musk | Credit: Theo Wargo/Getty Images for TIME Se aproxima el fin de año y Elon Musk, director general de SpaceX y Tesla Motors, quien ha estado bajo constantes críticas por su historial de declaraciones de impuestos, ha dicho a sus detractores que este año pagará nada más y nada menos que la suma de 11 mil millones de dólares (11 billones estadounidenses) al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS). "Para aquellos que se preguntan, pagaré más de $ 11 mil millones en impuestos este año", aseguró en Twitter este domingo quien en este momento es considerado la persona más ricas del mundo. De acuerdo con TMZ, esta suma se convertirá en uno de los pagos de impuestos más altos en la historia de Estados Unidos, si no el más grande. Muchos especulan que el tuit de Musk es dirigido especialmente a la senadora Elizabeth Warren, quien lo ha criticado en más de una ocasión por no pagar los impuestos que ella considera adecuados, de acuerdo con la cantidad de acciones que tiene el multimillonario. Elon Musk Elon Musk | Credit: Theo Wargo/Getty Images for TIME Incluso cuando hace unos días la revista Time eligió a Musk como Persona del Año, la senadora de Massachusetts dijo en Twitter: "Cambiemos el código fiscal amañado para que la Persona del Año pague realmente impuestos y deje de aprovecharse de todos los demás", sostuvo. "Cuando a alguien le va bien en Estados Unidos, tan bien como para ser millonario, multimillonario, o Persona del Año, esto conlleva tener que devolver el favor para que los niños también tengan una oportunidad en el futuro", aseguró la política, quien además describió a Musk como un "payaso, genio, provocador, visionario, industrial, showman". Incluso Warren compartió una "portada" de Time con el rostro de Musk y las palabras "Tax Me", además de las frases "Musk pagó 0 impuestos en 2018" y "Su fortuna aumentó US$240 mil millones durante la pandemia". Por su parte, Musk le respondió a la senadora en Twitter: "Me recuerdas cuando era un niño y la mamá enojada de mi amigo simplemente gritaba al azar a todos sin ninguna razón", escribió. "Por favor, no llame al gerente por mi culpa, senadora Karen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según una investigación de ProPublica, Musk, quien tiene un patrimonio neto de alrededor de $271.3 mil millones, no pagó impuestos en 2018 porque solo tenía activos, no ganancias.

