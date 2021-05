Actor trans Elliot Page publica la primera foto de su transformación de mujer a hombre El actor compartió una instantánea en traje de baño que muestra el resultado de la doble mastectomía en su torso, ahora masculino. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales y con una enorme sonrisa de satisfacción, el actor Elliot Page, antes Ellen Page, publicó una imagen en traje de baño y mostró el resultado de su transformación física. Después de que el año pasado hiciese pública su condición transgénero, el artista de 34 años ha compartido cómo se ve tras someterse a una doble mastectomía. "Un chico trans por primera vez en bañador", escribía en el pie de foto junto a la imagen que roza los 3 millones de Me Gusta, entre los que se incluyen el de compañeras como Julianne More y Miley Cyrus. El protagonista de la oscarizada cinta Juno fue el primer hombre trans en ocupar una portada de la revista TIME. En su intensa entrevista confesó que tras tomar su decisión recibió "mucho apoyo y amor y una gran cantidad de odio y transfobia". Hoy está mucho más cerca de quien quiere ser debido a la operación a la que se sometió, un paso que no todo el mundo en su condición da. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su caso era una necesidad básica para poder desarrollarse como persona. "Imagino que, cuanto más cerca esté de encarnar lo que soy y de existir en el cuerpo en el que quiero existir, habrá una diferencia", dijo en una reciente entrevista con Oprah Winfrey. Desde sus redes sociales y a través de diversas campañas, Elliot lucha abiertamente por los derechos de niños, jóvenes y adultos trans con el fin de normalizar un hecho que no es aislado. Con su experiencia aspira a poder ayudar a quienes inician este camino.

