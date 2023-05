Elliot Page presume su cuerpo como hombre y enciende las redes El actor Elliot Page está orgulloso de su nueva apariencia y no duda en mostrarse desnudo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de 2020, Ellen Page anunció que iniciaría un proceso para cambiar su sexo; incluso, mencionó que su nuevo nombre sería Elliot. A partir de entonces, y tras haber confesado su homosexualidad, la entonces actriz comenzó su transformación de género para convertirse en un hombre. Así, poco a poco fue mostrando como iba cambiando. Ahora, este famoso hizo una reflexión sobre su condición actual. "La disforia solía ser especialmente común en el verano. Sin capas, solo una camiseta -o capas y oh tan sudoroso- constantemente mirando hacia abajo, reajustando mi camiseta de gran tamaño", escribió Page en su cuenta de Instagram. "Se siente tan jodidamente bien tomar el sol ahora, nunca pensé que podría experimentar esto, la alegría que siento en mi cuerpo. Estoy muy agradecido por lo que me ha permitido la atención afirmando el género y espero poder compartir más de mi viaje pronto". Acompañó este texto con una imagen donde se le ve mostrando orgulloso su pecho sin ropa y con una enorme sonrisa en su rostro. Elliot Page Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas se pronunciaron de inmediato ante la publicación del protagonista de la serie The Umbrella Academy. "Nunca entenderé cómo alguien podría estar molesto porque vives una vida alegre"; "¡La afirmación de género es atención médica! Trata una condición médica potencialmente mortal y le devuelve la vida a las personas. Tan emocionado de ver tu alegría y euforia: ¡todos merecen sentirse así en su propio cuerpo!"; "Nos encanta ver algo de alegría trans", y "Esta es mi primera cirugía de verano post-top. Usar camisetas sin mangas es mi nueva cosa favorita. ¡Tan liberador! ¡Gracias por ser una inspiración para muchos!". Fueron algunos comentarios. Elliot Page se ha mostrado muy feliz de poder haber realizado este cambio de género.

