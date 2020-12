Close

Ellen Page se declara transgénero y tiene nuevo nombre La actriz canadiense habla de su cambio de género y revela las razones de los miedos que aún tiene ante esta nueva situación de vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Ellen Page se declaró abiertamente homosexual. La actriz hace un nuevo anuncio en el que informa que es transgénero y su cambio como varón también incluye un nuevo nombre. Ahora se llama Elliot y “no puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy”, “a mi auténtico yo”. RELACIONADO: Ricky Martin felicita a Ellen Page, protagonista de Juno, por confesar su homosexualidad Image zoom Credit: Lester Cohen/WireImage “Quiero compartir que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot”, dio a conocer Page en un comunicado que subió a su cuenta de Instagram. “Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida”. Además de agradecer a quienes lo apoyaron en este camino hacia su transformación, Page aprovechó para hacer un reconocimiento a la comunidad de la que ahora forma parte y que ayudó en su proceso. Image zoom “He estado infinitamente inspirado por tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y por su incesante trabajo por hacer este mundo más inclusivo y un lugar más compasivo”, agregó. “Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”. Pese a todo, el ahora actor confiesa que “mi alegría es real, pero también frágil” ante la discriminación y violencia por la que atraviesan personas en su situación, lo cual le hacer sentir temor al mismo tiempo. Image zoom Credit: Frazer Harrison/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tengo miedo de la invasión, el odio, las ‘bromas’ y la violencia”, advirtió. “La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias. Solo en el 2020 se ha informado que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayor parte de ellas mujeres trans negros, negras, latinas y latinos”. Elliot Page asegura que seguirá luchando por una sociedad más igualitaria y asegura que “me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez me acerco más a mí mismo y acepto quién soy completamente”. Ahora, su página de Instagram lleva su nueva identidad masculina.

