El conmovedor mensaje de Ellen DeGeneres tras la muerte de su expareja, Anne Heche A través de sus redes sociales, la conductora compartió unas sentidas palabras al conocer la triste partida de la actriz, con quien estuvo saliendo tres años y medio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia del fallecimiento de Anne Heche ha supuesto un duro golpe para todos los que la conocieron y compartieron algún momento de sus vidas con ella. También para su público. Entre las personas que quisieron despedirla está Ellen DeGeneres. La presentadora se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la inesperada muerte de la actriz, con quien mantuvo una relación sentimental entre el año 1997 y el 2000. Un momento muy determinante no solo en la carrera de la comunicadora, sino también en su vida personal, ya que coincidió con su salida del armario en su famosa serie Ellen. Ellen DeGeneres y Anne Heche Ellen DeGeneres y Anne Heche | Credit: (Photo by Bob Riha, Jr./Getty Images) "Este es un día triste. Quiero mandar todo mi amor a los hijos de Anne, a su familia y amigos", escribió en dicha plataforma tras conocer la triste noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La entonces pareja se dejaba ver de lo más feliz y unida en varios eventos públicos y alfombras rojas derrochando amor y convirtiéndose, por aquel entonces, en una de las relaciones más comentadas y perseguidas por la prensa. Anne fallecía este viernes, unos días después de que su coche se estrellara contra una casa y saliera ardiendo. La actriz de películas como Volcano o Seis días y siete noches, entre otras, estuvo en coma varios días pero no pudo superarlo y finalmente moría a los 53 años. Heche deja dos hijos: Homer, de 20 años, fruto de su matrimonio con un camarógrafo que acabó en divorcio en 2009; y el pequeño Atlas, de 13, al que tuvo con el actor James Tupper. "Anne tenía un enorme corazón que tocaba a quien la conocía su espíritu generoso. Más que su extraordinario talento, veía el compartir amabilidad y alegría, como su trabajo- especialmente [en abogar] por la aceptación de a quien amar. Será recordada por su valiente honestidad y sincera y cariñosamente extrañada por su luz", leía el comunicado compartido por su representante y equipo de trabajo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El conmovedor mensaje de Ellen DeGeneres tras la muerte de su expareja, Anne Heche

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.