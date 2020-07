Exempleados del show de Ellen DeGeneres revelan supuestos abusos Una persona que aún trabaja con la comediante y otros 10 exempleados han denunciado que supuestamente fueron víctimas de racismo e intimidación. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Ellen DeGeneres y los ejecutivos de su programa de televisión se encuentran en el ojo del huracán luego de que un empleado y otros 10 antiguos trabajadores denunciaran supuestos abusos y un ambiente de trabajo tóxico que contrasta con el mensaje positivo que transmite el show, Así lo reveló un artículo de Buzzfeed News en el que revela que los entrevistados, de los que no se dio el nombre, aseguraron haber sido víctimas de racismo e intimidaciones, además de sentir miedo debido al supuesto clima represivo impuesto por los máximos responsables de la producción. Los denunciantes aseguran que algunos fueron despedidos después de tomar un permiso médico o días de duelo para asistir a funerales de familiares. Una exempleada afirma que estaba harta de comentarios sobre su raza y se vio obligada a dejar su trabajo. Otros contaron que los jefes les instruían a que no se dirigieran a DeGeneres si la veían en la oficina. La mayoría de los exempleados culparon a los productores ejecutivos y otros gerentes por la supuesta toxicidad en el show, aunque uno de ellos destacó que "[DeGeneres] necesita asumir más responsabilidad" por lo que sucede dado que el programa lleva su nombre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si quiere tener su propio programa y tener su nombre en el título del programa, necesita involucrarse más para ver qué está pasando", dijo un exempleado a Buzzfeed. "Creo que los productores ejecutivos la rodean y le dicen: ‘Las cosas van bien, todos están contentos’, y ella simplemente cree eso, pero es su responsabilidad ir más allá de eso". En un comunicado divulgado por USA Today, la producción del show dijo sentirse "verdaderamente afligida y apenada" por estas acusaciones. "No somos así ni lo que queremos ser, y no es la misión que Ellen nos ha encomendado". "A lo largo de casi dos décadas, 3,000 programas y empleado a más de 1,000 empleados, hemos tratado de crear un ambiente de trabajo abierto, seguro y acogedor", señala el texto, en el que se absuelve de DeGeneres de cualquier responsabilidad. En marzo, el comediante Kevin T. Porter abrió un hilo de conversación en su cuenta de Twitter pidiendo a la gente que compartiera "las historias más locas que has escuchado acerca de Ellen siendo cruel". El tweet tuvo más de 4,800 comentarios. https://twitter.com/KevinTPorter/status/1241049881688412160 El exguardaespaldas de DeGeneres, Tom Majercak, también dijo recientemente que había tenido una experiencia negativa con ella en los Oscar de 2014 al calificar el trato de la presentadora de televisión ante como "degradante". "Ellen me dio una mirada de reojo y ni siquiera dijo 'hola' o 'gracias por proteger a mi madre, a mi esposa y a mí”, dijo a Fox News. "En realidad era un poco degradante en la forma en que trata a las personas que no son de su círculo ".

