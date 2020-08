Ellen DeGeneres pide disculpas. Antiguos empleados de su show se quejaron de racismo y un ambiente tóxico Ellen DeGeneres responde a las quejas de exempleados de su programa que se quejaron de racismo y un ambiente laboral tóxico. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En The Ellen Show, Ellen DeGeneres hace reír a su audiencia con sus chistes y ocurrencias, también haciendo los sueños de muchos de sus invitados realidad regalándoles dinero y ayudándolos a lograr sus metas. Sin embargo, exempleados del programa de NBC aseguran que hay un ambiente laboral "tóxico" detrás de cámaras. Varios se quejaron anónimamente a BuzzFeed. Entre las denuncias, hay quejas de racismo, miedo e intimidación. Image zoom (FOX via Getty Images) Ellen DeGeneres no se quedó callada ante este escándalo. La presentadora y comediante estadounidense de 62 años ofreció una disculpa.“En el primer día de nuestro show les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie levantaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente algo cambió, y me decepciona saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento", expresó en una carta a sus empleados. "No podría tener el éxito que he tenido sin todas sus contribuciones. Mi nombre está en el programa y todo lo que hacemos y me responsabilizo por eso”. Image zoom (Photo by FOX via Getty Images)(Photo by FOX via Getty Images) DeGeneres aseguró que tomaría las medidas para hacer cambios reales en su equipo. "Junto a Warner Bros, comenzamos inmediatamente una investigación interna y estamos tomando medidas, juntos, para corregir los problemas", expresó. "Estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder”. La presentadora —quien está casada con la actriz Portia De Rossi y es una activista de los derechos de la comunidad LGBTQ+— añadió en su carta: "como alguien que fue juzgada y casi perdió todo por ser quien soy, realmente entiendo y tengo una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente, o tratados injustamente, sin igualdad, o peor aún, ignorados. Pensar que cualquiera de ustedes sintió eso es horrible para mí. Ha pasado demasiado tiempo, pero finalmente estamos teniendo conversaciones sobre equidad y justicia".

