“Ella que pague su precio”, advierte Niurka Marcos sobre romance de Ninel Conde La actual relación sentimental de Ninel Conde ha ocasionado una serie de críticas; ahora, Ninel Conde sale por primera vez en defensa de la actriz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Ninel Conde dio a conocer su relación sentimental con Larry Ramos, surgió información que lo implica directamente con los supuestos delitos de fraude y extorsión; incluso, se menciona que no se hace cargo de mantener al hijo que tuvo con una mujer en Miami, Estados Unidos. Esto ha ocasionado que la cantante sea presa de críticas por tenerlo como pareja. Para sorpresa de muchos y por primera vez, Niurka Marcos sale en defensa de El bombón asesino y pide que la dejen disfrutar de su romance. RELACIONADO: Exclusiva: Ninel Conde se casa de nuevo ¡mira las imágenes de la petición de mano! Image zoom IG Ninel Conde “Es su fichita, con la pena. [Ninel Conde] que pague su precio. Si la fichita le sale buena, I’m sorry for everybody. Si la fichita le sale chueca, I’m sorry por ella”, advirtió Marcos a los medios de comunicación. “Cuando uno está feliz y está rico ¿por qué uno va a criticar? Va a parecer que estoy envidiosa”. La vedette dejó claro que Ninel Conde ha sido reconocida por elegir hombres inadecuados. “Ya ella tiene ese personalidad y característica de buscarse ese tipo de hombre así: cabroncitos”, agregó. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro tema, Niurka Marcos dejó claro que ha dado por terminada su amistad con Monserrat Oliver tras la actitud de la conductora cuando la invitó a un programa de televisión y trató de hacerle bullying sin éxito. Image zoom Niurka Marcos y Montserrat Oliver Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images “Creo que lo que le pasó a Monserrat [Oliver] es se quiso lucir y quiso hacerlo con la más cabrona [conmigo]; con la que nadie había podido superar y no solamente se quiso lucir con la más cabrona, sino que quiso abusar de la confianza y de la amistad tan bonita que yo le di y que ella conoce mi sencillez”, reveló. “Me iban a entrevistar a mi casa. Siempre nos hemos llevado hermoso, siempre nos hemos identificado. Y ella me conoce demasiado; así que creo que fue abuso de confianza, pero se le olvidó avisarme”.

Close Share options

Close View image “Ella que pague su precio”, advierte Niurka Marcos sobre romance de Ninel Conde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.