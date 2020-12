Close

Ella es Candela, el otro gran amor que le tiene robado el corazón a Sebastián Rulli La pandemia los tiene separados, pero el amor de hermanos entre el actor y Candela no entiende de distancia. Ella es otra de las mujeres de su vida de la que el actor presume orgulloso. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es el rey del TikTok y también del corazón de Angelique Boyer. Pero además de todo eso, Sebastián Rulli es un hombre familiar que adora a los suyos. Todos son importantes. Sin embargo, Candela Rulli, su hermana ocho años menor, ocupa un lugar muy especial. Si bien la diferencia de edad no es mucha, sí es lo suficiente como para que de niño la sostuviera en sus brazos y la mimara como se merecía. Los años han pasado y esos niños han crecido sin perder un ápice del amor y la complicidad que tienen desde que eran pequeños. Candela vive en España, donde ha creado una preciosa familia, un país al que su hermano ha ido a visitarla en más de una ocasión antes de la pandemia. Además de mucho cariño del bueno, de familia y de hermana, Candela también le ha dado dos sobrinos preciosos, Dino y Mila, por los que el actor profesa una gran pasión. Su papel de tío es una de las cosas que más dichoso le hace y así lo ha compartido en sus redes con orgullo. La crisis del coronavirus ha impedido que hayan podido verse recientemente, pero antes de esta pandemia se mostraban felices en España, México y en cualquier rincón donde se encontraran. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cuñada de México, como ya ha sido bautizada tras la pasión que ha causado el argentino en este país, no solo se lleva a las mil maravillas con su hermano, sino también con su novia, Angelique Boyer, con quien mantiene una relación preciosa. Por ahora sigue siendo difícil lo de volar y hacer viajes demasiado largos, pero para ellos las millas no son un problema, el amor no entiende de distancias y saben que tarde o temprano llegarán los abrazos. ¡Felicidades por tan hermosa relación!

