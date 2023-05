Elisabetha Gruener busca triunfar en los escenarios teatrales Tras venir de una familia de famosos, Elisabetha Gruener se traza su propio camino en la actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla de actuación, normalmente, los famosos buscan abrirse camino en la televisión o el cine. Sin embargo, para Elisabetha Gruener el teatro es una de sus mayores pasiones y ha buscando consolidarse en los escenarios. "Me gustaría tener una escuela de teatro en México", confesó a People en Español. "Tengo mi propia compañía que se llama Insekta. Me gusta mucho hacer mi propio trabajo", continuó. "Me gusta mucho el teatro experimental o los proyectos experimentales, pero también como actriz me gusta mucho hacer comedia y cosas mucho más cursis y dulces". Esta famosa es hija de la actriz y cantante Susana Zabaleta y del director Daniel Gruener. Si bien reconoce que estar cerca de ellos la hizo amar su profesión, sabe que el arte histriónico "es algo que genuinamente me llama" y con lo que nació independiente de la sangre que lleva. "Estar tan cerca de todo ese ambiente, verlos a ellos y que tan divertido, creo que sí formó gran parte de que me inclinara hacia ese lado", mencionó. Elizabetha Gruener Credit: Cortesía: Consecuencias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siento que la actuación es lo único que le da razón a mi día a día", Elizabetha Gruener Elizabetha Gruener Credit: Cortesía: Consecuencias "También siento que aunque hubiera tenido otros papás y hubiera nacido en otro lugar, es algo que a mí me hubiera gustado hacer siempre, siempre, siempre. Siento la actuación que es lo único que le da razón a mi día a día. Claro, definitivamente, el hecho de que me animara y dijera 'si puede ser posible' fue verlos a ellos hacerlo posible en sus vidas. Pero, sí, definitivamente, es algo que desde dentro siempre era algo que me daba emoción o ilusión hacer", agregó. "Siempre estuve en la escuela en cursos. Intentaba resistirme a eso [actuar]. Nunca le decía a nadie que quería dedicarme a eso; me daba incluso un poco de pena, un poco de miedo por la expectativa de mis dos papás". De hecho, la famosa trató de resistirse, justamente por tener a unos padres en el ambiente artístico, pero no pudo negar más su naturaleza y comenzó a prepararse. Actualmente, vive en Londres desarrollándose profesionalmente. Sin embargo, surgió la oportunidad de realizar la obra Toc Toc en México y la hizo regresar a su país natal para interpretar el personaje de Lulú. Es una obra que me gusta mucho y la película también. Había audiciones y la iban a poner aquí. Lo hice por zoom", explicó. "Lulú era el personaje, que es padrísimo porque siempre está ahí, no habla mucho, pero siempre está observando, siempre está activa. Es muy importante, la verdad, para la trama, para cómo ser mueven las cosas y es muy importante también para los demás, a todos los unes un poco más", comentó. "Está muy padre hacer un personaje que es silencioso, pero al mismo tiempo es tan crucial para la historia. Es increíble poder estar dentro, pero también fuera del círculo; es algo muy padre poder explotar eso, nunca me había tocado algo así". Elizabetha Gruener Credit: Cortesía: Consecuencias Además de que "sentí que era el momento de una apertura y volver" la trama también la atrapó. "Es súper chistosa, súper divertida. Hay personajes para cada quien. Todos los personajes son tan complejos y tan reales, aunque sean un poco absurdos y locos, creo que todos nos podemos ver reflejados en uno o muchos de ellos, o ver reflejados a nuestros amigos", dijo. "También se trata de amistad, del sentido de comunidad, de lo importante que es ayudarnos los unos a los otros, de empatía. Además, toca un tema muy importante que es la salud mental. Se ha hablado de eso y se está desestigmatizando". Elisabetha Gruener está en la obra Toc Toc que se presenta en la Ciudad de México los fines de semana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Elisabetha Gruener busca triunfar en los escenarios teatrales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.