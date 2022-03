Elizabeth Hurley rota de dolor tras la repentina muerte del que fue su prometido: "Descansa mi corazón de león" La actriz británica compartía la triste noticia en las redes sociales junto a unas románticas fotos junto a su expareja, el deportista Shane Warne. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, Elizabeth Hurley se despidió del que fue uno de sus grandes amores, llegando incluso a estar comprometidos. Aunque su romance no acabó en boda, la actriz y Shane Warne vivieron una intensa y apasionada relación. A sus 52 años, el famoso deportista falleció víctima de un ataque al corazón mientras se encontraba de viaje en Tailandia. "Shane fue encontrado inconsciente en su villa y, a pesar de los todos los esfuerzos del personal médico, no pudo ser revivido", advierte el comunicado publicado por Fox Sports. El famosos jugador de cricket moría así de forma inesperada. Un triste acontecimiento que tuvo reacciones inmediatas de personalidades del mundo del deporte y el arte británico, entre ellas su expareja Elizabeth. Elizabeth y Shane Elizabeth y Shane | Credit: (Photo by Graham Denholm/Getty Images) El mensaje de la actriz fue corto pero lleno de sentimiento. "Me siento como si el sol se hubiera ido detrás de una nube para siempre. Descansa en paz mi amado corazón de león", escribió la sexy modelo junto a un ramillete de románticas fotos con Shane. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque la relación que mantuvieron fue ciertamente caótica por la persecución constante de paparazzis y el mundo tan complicado en el que ambos se movían, el cariño y respeto entre ambos se mantuvo los años después de su ruptura. Este amoroso mensaje de Liz en sus redes, así lo demuestra. Desafortunadamente, no es la primera vez que la protagonista de Al diablo con el diablo pierde a una expareja. Hace dos años también fallecía el multimillonario Steve Bing, padre de su hijo Damian. En esta ocasión, el también productor de cine se suicidó tirándose de un piso 27 de su edificio en Los Ángeles tal y como apuntó el sitio TMZ.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Elizabeth Hurley rota de dolor tras la repentina muerte del que fue su prometido: "Descansa mi corazón de león"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.