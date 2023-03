William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ¿se comprometieron otra vez? A más de un año de anunciar su separación, la pareja derrochó miel en una fotografía en la que un detalle no pasó desapercibido y despertó especulaciones sobre el estado de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez y William Levy Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images) A más de año de que William Levy anunciara su separación de la madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez, ahora la pareja sorprende con una fotografía que despierta las especulaciones sobre una posible reconciliación y compromiso. Luego de celebrar en familia el cumpleaños número 17 de su hijo Christopher el pasado lunes, la modelo de origen mexicano compartió una adorable y romántica fotografía en sus redes sociales en la que ambos se ven sosteniendo sus manos y Gutiérrez luciendo un anillo con una piedra preciosa en su dedo anular. Otro hecho que alimenta más las sospechas de un compromiso es que la misma imagen fue replicada por el protagonista de telenovelas como Olvidarte jamás y la nueva versión de Café con aroma de mujer, que a su vez la acompañó con unas dulces palabras: "Noche de citas con mi persona favorita". En otra foto en sus historias, pero esta vez con su familia completa, la actriz comentó: "Amo mi vida". Hasta el momento, ninguno ha ofrecido más detalles sobre su relación. Elizabeth Gutiérrez y William Levy Familia Elizabeth Gutiérrez y William Levy Left: Credit: Instagram / William Levy Right: Credit: Instagram / Elizabeth Gutiérrez Cabe resaltar que tras su separación, Levy y Gutiérrez han aparecido juntos en numerosas ocasiones, tales como fechas especiales, eventos familiares y hasta fuera del país. En cuanto a sus compromisos en el pasado, la actriz reveló en una entrevista en El gordo y la flaca (Univision) en 2010 que el galán cubano y productor le había dado ya dos anillos de compromiso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando recién empezamos, después de un año, sí me propuso matrimonio, pero en ese entonces la vida no nos había bendecido con las cosas que tenemos hoy, entonces a lo mejor el anillo no era tan grande como ahora", dijo entonces.

