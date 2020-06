¡Así es la nueva casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy! Después de varios años, la parejita y sus dos hijos por fin viven en la casa de sus sueños que con tanta ilusión y esfuerzo han construido. "¡Es una bendición!" Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llevan un tiempo sin dejarse ver demasiado en las redes y tienen sus razones. William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han mudado a la que consideran la casa de su vida. Les costó muchos años y sacrificios poder tenerla pero por fin lo han conseguido y ya viven en ella con sus hijos. Así se lo contó la empresaria y modelo a su amiga del alma Roxana García a través de un directo por Instagram. El camino hasta llegar hasta su hogar definitivo no fue fácil pero al final se dio y están felices de la vida. Durante la amigable charla Elizabeth mostró parte de la casa que cuenta con un enorme jardín y una preciosa piscina. "Estás en una casa espectacular, nueva, tardaron muchos años en poder construirla y llegar a eso", le expresó su compañera. "Todavía falta porque, obviamente, todo está cerrado, las fábricas. Pero es una bendición y fue en un momento inesperado", reconoce la actriz, quien también tuvo que ser operada de un quiste en medio de este proceso. Es el hogar al que siempre aspiraron como familia, lo bueno se hizo esperar pero ya están viviendo en ella y arreglándola poquito a poco conforme les permiten las circunstancias. "Esta ha sido siempre la casa que mis hijos sienten como su hogar, siempre que pasábamos decían 'Mami, ¿cuándo va a estar mi casa?' y era 'para tu cumpleaños, para mi cumpleaños', siempre planeábamos año nuevo ahí, en Navidad y no", reconoce Ely con pena. Image zoom Instagram/Elizabeth Gutiérrez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero eso ya pasó y ahora tanto ella, como William y sus hijos lo están dando todo para dejarla impecable. Aunque en esto se está llevando la medalla de oro el actor cubano que se ha entregado en cuerpo y alma al proceso. "Pobrecito, de verdad que le tocó fuerte a él pero bien, lo hicimos con mucha ilusión", recuerda su mujer de esas casi dos semanas de mudanza. La familia está en la gloria y encantada de poder empezar desde cero esta nueva etapa de tanto cambio para todos. ¡Muchísimas felicidades y que disfruten de su hermoso hogar!

Close Share options

Close View image ¡Así es la nueva casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.