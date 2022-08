¡Elizabeth Gutiérrez y su hija en España mientras William Levy rueda allí Montecristo! La actriz compartió unas preciosas imágenes de sus paseos por Madrid, donde el padre de sus hijos trabaja en su último proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy lleva dos meses en España rodando el que considera uno de los mayores proyectos de su vida. Se trata de Montecristo, la serie sobre el mítico personaje, esta vez adaptada al siglo XXI en su versión más moderna. Desde su llegada a Madrid ha sido un no parar. Durante todo este tiempo ha compartido imágenes de sus hijos en redes asegurando cuánto les echa de menos y sus deseos de estar con ellos. Pues el sueño se podría haber cumplido. A juzgar por las fotografías de Elizabeth Gutiérrez en Madrid junto a su pequeña Kailey publicadas en Instagram, todo apunta a que ese encuentro en privado y lejos de las cámaras podría haberse dado. William Levy William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez Por medio de sus redes, se ha sabido que Elizabeth está en Madrid, disfrutando de la ciudad donde se todo apunta a que podría haberse reencontrado con su expareja para que viera a su pequeña. Desde algunos de los lugares más emblemáticos, como el Palacio Real, se ha dejado ver entusiasmada de haber cruzado el charco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ella, su inseparable Kailey, quien también ha viajado hasta el viejo continente para ver a su progenitor al que ha extrañado muchísimo. A pesar de la fuerte ola de calor en Madrid, madre e hija salieron a turistear por sus calles y disfrutar de la historia y la vida de esta capital. De momento no hay imágenes de la familia reunida después de tanto tiempo lejos, pero este viaje a la ciudad donde Levy rueda es un indicio de que podrían estar juntos. El hecho de que no sean pareja no implica no llevarse bien. Sus hijos son lo primero, su máxima prioridad, y así lo han vuelto a demostrar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Elizabeth Gutiérrez y su hija en España mientras William Levy rueda allí Montecristo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.