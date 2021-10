El romántico gesto de Elizabeth Gutiérrez con William Levy: "El único. No hay nadie más" La actriz compartió un detalle que demuestra el amor que sostiene a la pareja después de casi dos décadas juntos y dos preciosos hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son una de las parejas más longevas del mundo del entretenimiento, además de una de la más guapas. William Levy y Elizabeth Gutiérrez nunca pasan desapercibidos, por eso, cada gesto y movimiento suyo en redes se convierte en noticia de forma inmediata. El último y romántico paso dado por la bella actriz y modelo ha sido una publicación dedicada al amor de su vida y padre de sus hijos. Una imagen acompañada de una canción que define a la perfección lo que el cubano representa en su vida. "My only one (el único para mí), No hay nadie más", dice el romántico tema de Sebastián Yatra que adereza la fotografía de los dos tortolitos. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez La también empresaria compartía esta belleza de instantánea de ambos en una de sus últimas salidas mientras Levy permanece en España donde este domingo asistirá como invitado especial a los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Una bonita manera de decirle cuánto le echa de menos. Durante un tiempo ambos prefirieron mantenerse al margen de las redes y separar su relación de ellas, pero la felicidad es inevitable y ellos la desbordan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su reciente aparición en los Billboard Latino luciendo modelazos de Dolce & Gabbana alborotó la alfombra roja. En ella no solo demostraron el estilo y elegancia que poseen, sino también el gran amor que les une. William Levy y Elizabeth Gutierrez Billboard latinos Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La pareja ha sabido torear los obstáculos del camino y superar las crisis normales de cualquier pareja. Sus hijos, Christopher y Kailey son su roca y gran nexo de unión, formando así una familia muy unida y consolidada. ¡Enhorabuena!

