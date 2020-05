"Me mudé, tuve una cirugía y cambié de look". La difícil cuarentena de Elizabeth Gutiérrez La empresaria y modelo habló abiertamente y con honestidad sobre su hospitalización, su mudanza y la relación que mantiene con el actor William Levy. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A diferencia de otras celebridades, Elizabeth Gutiérrez no se ha dejado ver demasiado en directos en redes sociales. Razones tiene unas cuantas. La actriz y empresaria las ha contado abiertamente en una amena charla con sus amigas Diana Espinosa y Roxana García, de You are the new beautiful. La feliz mamá de dos confesó que habían sido unos meses de lo más complejos por motivos personales y también de salud. Sincera como siempre, Elizabeth contó que había pasado por quirófano para hacerse una operación, y no precisamente estética. "Era algo que me tenía que quitar porque me estaba creciendo, era como un embarazo", explicó durante la charla refiriéndose a un quiste. Afortunadamente todo salió bien aunque reconoce haber pasado mucho miedo al pisar el hospital en momentos tan cruciales con el coronavirus. "Te da miedo, no por la cirugía, sino por el hecho del virus, toda la gente está ahí y tuve que hacerme la prueba de COVID-19", recuerda todavía asustada. Y eso no fue lo único fuerte que vivió en estas semanas, también ha tenido que hacer frente a una mudanza y lo que eso implica. Aunque reconoce estar feliz por finalmente haberse mudado a la casa de sus sueños que tanto ella, William Levy y sus hijos, Chistopher y Kailey, estaban deseando habitar, no fue un proceso fácil. Y menos en medio de la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es una casa que tardaron muchos años en construir y finalmente disfrutar y justo cuando lo hacen ocurre este problema de salud mundial que les ha impedido poder avanzar en algunas cosas. "Todavía falta porque obviamente todo está cerrado pero es una bendición. Fue en un momento inesperado y esta ha sido siempre la casa que mis hijos sienten como su hogar", explicó en la simpática conversación. Image zoom Una charla donde quedó más que claro que sigue unida a William, su gran apoyo en estos momentos, que no ha parado de trabajar tanto con la mudanza como cuidando a su familia. Con una nostálgica sonrisa recordó sus inicios como pareja y cómo han crecido juntos. "Éramos unos bebés y la vida nos cambió, hubo ajustes y así seguimos ajustándonos en las adversidades pero creo que lo más importante es la admiración y el amor que podemos tener y el amor por nuestra familia", dijo con absoluta honestidad. A pesar de los obstáculos del camino, Ely tiene claro que es lo mejor que le ha pasado en su vida. "Amo a mi familia, William es una persona super especial que siempre nos da lo mejor de él, trabaja para su familia", dijo con profundo amor. Felicidades por ese hogar tan bonito y que sigan llegando muchas bendiciones.

