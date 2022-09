Elizabeth Gutiérrez se pronuncia sobre William Levy y las especulaciones alrededor de su relación La actriz mexicana abrió su corazón en una reciente entrevista con el periodista 'Lucho' Borrego para el programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent A principios de año, William Levy anunció a través de las redes sociales su separación de Elizabeth Gutiérrez. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió en su momento el actor cubano. Para sorpresa de todos, Levy decidió eliminar el mensaje pocos minutos después de su publicación. Desde entonces, las especulaciones acerca del estado de su relación actual con la madre de sus hijos no han cesado. "Por favor les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella", pedía meses atrás el galán de exitosas telenovelas en sus historias de Instagram. Y eso precisamente fue lo que decidió hacer 'Lucho' Borrego, el panelista del programa de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda! (UniMas): hablar directamente con ella. El periodista colombiano tuvo la oportunidad de entrevistar recientemente a la actriz mexicana. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez en entrevista con 'Lucho' Borrego para ¡Siéntese quien pueda! (Univision) | Credit: ¡Siéntese quien pueda! "Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", reconoció Gutiérrez. "Lo que yo hablo con él (refiriéndose a Levy) siempre se va a quedar ahí", agregó. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como El rostro de Analía recalcó una vez más que su prioridad siempre ha sido y será su familia. "Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no". Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez en entrevista con 'Lucho' Borrego para ¡Siéntese quien pueda! (Univision) | Credit: ¡Siéntese quien pueda! "Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir", dejó claro, "pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes". SUSCRÍBETE A NUESRO BOLETÍN "¿Y las cosas dentro de tus cuatro paredes están en este momento arregladas, están bien? ¿Cómo te sientes, estás feliz?", le preguntó entonces Borrego. "Yo siempre me siento realizada, siempre me siento satisfecha […]", respondió ella. ¡Siéntese quien pueda! se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por UniMas.

