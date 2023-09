Elizabeth Gutiérrez se pronuncia en contra de las drogas: "No quiero eso para mis hijos" Una postura firme contra el uso de la marihuana mostró Elizabeth Gutiérrez en un programa de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La discusión sobre la legalización de la marihuana es un asunto añejo que además, conlleva una gran polémica al respecto. Algunas personas consideran que si se trata de uso medicinal es adecuado, pero de manera recreativa no. Por otro lado, hay quienes creen que se debe permitir que las personas decidan si usan o no este tipo de droga. Ahora, Elizabeth Gutiérrez expone su opinión y está convencida que no debe ser tan fácil el acceso a este tipo de estupefaciente. "Todo Los Ángeles huele a eso [marihuana] Iba con mis hijos de diez años y salía del centro comercial y veía a alguien montándose en su carro fumando y mis hijos [me dijeron] '¿qué es ese olor?'", advirtió Gutiérrez en programa estadounidense de televisión Ojos de mujer (Eonline Latino). "No quiero eso para mis hijos, ni para mí tampoco". La actriz dejó claro que respeta el actuar de otras personas; incluso, no tiene problema de que se use este tipo de planta con fines medicinales o para apoyar a quienes tienen "problemas de salud mental", pero reiteró que no está de acuerdo que se puede acceder a la marihuana con tanta facilidad. "Todo con moderación, si les hace bien perfecto. No estoy en contra de nada", enfatizó. Elizabeth Gutiérrez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que cada quien haga lo que le dé la gana en su casa, pero aprobar y legalizar eso me perece que nos estamos yendo un poquito [al extremo]", mencionó. "Recreativo o hacerlo tan alcanzable. En Los Ángeles ves la cruz verde y en cada esquina venden marihuana 'medicinal'". Si bien Elizabeth Gutiérrez no denostó las opiniones de sus compañeras en dicha emisión, fue firme en su postura.

