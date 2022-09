Elizabeth Gutiérrez se emociona hasta las lágrimas al ver esta foto de su pasado La actriz mexicoamericana no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al encontrarse una foto muy especial mientras participaba en una dinámica con E! Online Latino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez regresó a finales del año pasado a la televisión con el talk show Ojos de mujer, cuya segunda temporada se estrenó el pasado mes de agosto por E! Online Latino. La actriz mexicoamericana, quien cuenta con más de tres millones de seguidores en la red social Instagram, participó recientemente en una dinámica muy especial a través del canal de YouTube de la citada cadena de televisión que sacó a relucir su lado más emotivo y personal. La protagonista de exitosas telenovelas como El rostro de Analía fue sorprendida con una caja que contenía en su interior diferentes "objetos personales de su pasado y otros que desencadenaron historias personales y profundas" sobre la intérprete de 43 años. El momento más emotivo llegó cuando Elizabeth sacó de la caja una foto de su pasado en la que aparece dándole el biberón a su hijo mayor, Christopher, quien hoy ya tiene 16 años. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez se emociona al ver una foto de su pasado | Credit: YouTube Eonline Latino "No sé por qué estoy llorando porque he visto esta foto miles de veces, pero es en vivo directo, no sabíamos nada de lo que se trataba este jueguito que nos tenían preparado, así que perdón las emociones", expresó visiblemente emocionada la expareja del galán cubano William Levy nada más ver la foto. "Ojalá lo pudiera cargar así como en esta foto, pero no". Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez se emociona al hablar de sus hijos | Credit: YouTube Eonline Latino "Mi hija también es una niña espectacular que la amo, que tiene visión, que tiene carácter, que es una niña feliz, saludable. Gracias a Dios que están sanos los dos. Soy feliz de ser su mamá, de verdad que soy la mujer más feliz de haberlos tenido como hijos", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con lágrimas en los ojos, Elizabeth reconoció que sus dos hijos "son lo más importante" de su vida. "Son mi vida entera", afirmó sin dudarlo. "Quiero que sean felices, que hagan todo lo que ellos se puedan imaginar en su corazón, en su mente. Son todo para mí".

