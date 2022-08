William Levy pide que no le pregunten por su ex y... ¡Elizabeth Gutiérrez 'se desnuda'! La actriz y conductora celebró la vida y el estreno de su programa de la manera más sensual y agradable. Por su parte, el actor se mostró molesto en redes por ser cuestionado constantemente sobre su relación con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días han sido un no parar tanto para William Levy como para Elizabeth Gutiérrez. Mientras el actor acudía al Festival Starlite de Marbella donde fue el centro de todas las miradas, su expareja se encontraba en México estrenando su programa Ojos de mujer. Ambos atraviesan uno de sus mejores momentos personales y profesionales tal y como muestran en sus redes y entrevistas varias. Sin embargo, la sombra de su relación, acabada hace meses, sigue planeando sobre ellos. Con el fin de acabar con el acoso mediático y siempre las mismas preguntas, el actor cubano pidió en sus historias de Instagram que parasen de preguntarle sobre la madre de sus hijos. Les invita a preguntarle a ella lo que deseen pero no a él. Mientras tanto, al otro lado del océano, una feliz Ely se mostró prácticamente como su madre la trajo al mundo, en el baño de un hotel y con una sonrisa de oreja a oreja. William Levy y Elizabeth Gutiérrez William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent (x2) "Muy cómoda en mi propia piel", escribió junto a este video en el que se la ve en un albornoz de baño, de lo más sugerente y del que, posteriormente, se deshizo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien dejó todo a la imaginación, lo que sí se pudo percibir de estas imágenes es el estado de dicha, plenitud y satisfacción de la también empresaria. Este jueves se estrenó con éxito la segunda temporada de su programa y lo celebró por todo lo alto. El talk show ha sido acogido con los brazos abiertos por el público y Elizabeth está encantada de la vida con este proyecto. Hace unos días estuvo en Madrid con su hija Kailey, y aunque no salió en las fotos, se supuso que la visita a la capital madrileña no fue por otra cosa que estar con William, quien lleva meses allí grabando la serie Montecristo. Mientras por un lado cabía la sospecha de un posible acercamiento por este viaje, el mensaje directo y tajante del protagonista de Café con aroma de mujer pidiendo que no le pregunten más por ella, deja claro que su ruptura es definitiva. William Levy Credit: Instagram William Levy Por su parte, Elizabeth ha optado por no hablar al respecto y enfocarse en su trabajo, en sus hijos y, sobre todo, en ella misma.

