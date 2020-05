Elizabeth Gutiérrez se deja ver con sus hijos pero ni rastro de William Levy La modelo ha compartido un momento muy cómplice en familia junto a sus hijos en el que el actor cubano no aparece. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de un tiempo bastante desaparecida de las redes sociales, Elizabeth Gutiérrez por fin ha hecho acto de presencia a lo grande y muy bien acompañada. Pero no, no ha sido de la mano de William Levy como hubiéramos esperado, sino de sus amados hijos Christopher y Kailey. En lo que parece el sofá de su casa, juguetean con los cojines y se ríen a carcajadas. Lo hacen con mucha felicidad pero llama la atención que el actor no esté entre ellos. El protagonista y productor de En brazos de un asesino tampoco se ha dejado ver en redes desde hace más de un mes. "Amores de mi vida", escribía la empresaria refiriéndose a sus retoños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los rumores de una posible separación vienen de lejos pero ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Durante sus últimas entrevistas, la más reciente con Raúl de Molina, William sí destacó algo: por encima de todo son una familia y eso va a ser para siempre. A buen entendedor, pocas palabras bastan. De quienes sí no se separan es de sus hijos, que les unirán de por vida. Orgullosa, Ely les dedicó estas palabras con motivo del Día del Niño. "Que todos sus sueños se hagan realidad, que Dios los bendiga y proteja siempre mis niños lindos. ¡Y que sean muy felices!", escribió junto a estas preciosas imágenes de sus más sinceros amores.

Elizabeth Gutiérrez se deja ver con sus hijos pero ni rastro de William Levy

