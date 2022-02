Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio y defiende a William Levy: "¡Es el hombre más importante!" Algo cansada de las especulaciones sobre su ruptura con el actor cubano, la conductora y empresaria publicó un comunicado donde aclara algunos puntos importantes y saca la cara por el padre de sus dos hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unas semanas de muchas especulaciones sobre las razones de la ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la presentadora ha decidido dar un paso adelante y compartir un comunicado con el que zanjar las falsas informaciones. A través de sus redes sociales y junto a una imagen familiar de ella con el actor y sus dos hijos, Kayley y Christopher, Ely quiso aclara algunos malentendidos y, sobre todo, defender a su familia, su tesoro más preciado. También sacó la cara por el protagonista de Café con aroma de mujer con unas palabras llenas de serenidad y amor. "Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. ¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona. ¡No lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!", escribió con sentimiento. La también empresaria resaltó que William vela por el bienestar de ella y su familia y que por tanto está sumamente agradecida y le desea "lo mejor, amor, mucha salud, felicidad con o sin mí", prosiguió en este escrito. Ante todo pidió respeto por su familia y sus hijos, ajenos a todo esto, y aseguró que lo que haya pasado entre ellos como pareja se queda para ellos. "Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja y ahí se va a quedar, ¡con nosotros!", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras cargadas de amor a los suyos con las que pretende que se pare ya con los ataques y las acusaciones injustas y fuera de lugar tanto contra ella, como sus hijos y su expareja. William Levy y Elizabeth Gutiérrez en familia William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Elizabeth Gutiérrez/Instagram Hace unos días era el propio William quien aseguraba en otro escrito en sus historias de Instagram que quien desea el mal a otro, al final lo recibe de vuelta. "En esta vida todo se paga", escribió, "Recuerden que todo lo que desees a alguien, Dios te lo multiplicará de vuelta. Tú decides qué quieres que llegue a la puerta de tu casa". Con esta publicación de Elizabeth, queda confirmado que más allá de todo, son sus hijos y su estabilidad lo que cobra mayor importancia, además del profundo amor y respeto que siempre existirá entre Levy y ella, estén o no juntos.

