Tras años alejada de la televisión, ¡Elizabeth Gutiérrez anuncia su regreso triunfal! La pareja de William Levy compartió feliz el increíble proyecto que se estrena en breve en la pequeña pantalla y que supone su gran puesta en escena tras años lejos de las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta ahora había sido su pareja, William Levy, quien había retomado el mundo de la televisión y las telenovelas, con Café con Aroma de mujer, después de unos años de tomarse un respiro y dedicarse a otros menesteres, como sus negocios y el cine. Ahora le toca el turno a su bella mujer, Elizabeth Gutiérrez. Siempre presente en las redes y muy dedicada a su familia, la actriz se había mantenido al margen de los focos y los proyectos televisivos durante casi 5 años. Había otras prioridades y emprendimientos. Este martes, la también modelo compartió con alegría su regreso a la pantalla chica con un trabajo que hará las delicias del espectador. Es un sueño cumplido, un proyecto espectacular que vuelve a ponerla delante de las cámaras y en primera línea. No, no es una telenovela ni tampoco una papel en otro tipo de género, es algo que encaja mucho más con su personalidad y el nuevo giro que ha dado a su carrera en los últimos tiempos. Se trata de Ojos de mujer, el nuevo programa de E! Latin America donde 4 mujeres, entre ellas Ely, pondrán sobre la mesa temas que les preocupan, de actualidad y de la vida misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a Erika de la Vega, Carla Medina y Chiky Bombom destaparán asuntos necesarios de ser escuchados y comentados por su relevancia e importancia en la vida de todos. Mujeres de armas tomar que no tendrán pelos en la lengua para hablar y compartir sus puntos de vista. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez "Qué delicia de show hicimos con E! Latin America y High Hill Entertainment al lado de estás tres mujeres hermosas, inteligentes, divertidas, ricas, sabrosas y deliciosas jajajajaja", escribió feliz el amor de Levy junto al video de presentación. "¡Acompáñenos para hablar como nunca de temas muy, pero que muy interesantes!". El estreno de este nuevo emprendimiento de Elizabeth está al caer, será el próximo 2 de diciembre. ¡Mucha suerte a tod@s!

