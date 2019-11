Elizabeth Gutiérrez ¿regresa a la televisión? En la inauguración del restaurante de Level 29 de su pareja William Levy, Elizabeth Gutiérrez habló sobre su regreso a la televisión. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print William Levy y Elizabeth Gutiérrez dijeron presente en la inauguración de Level 29, el restaurante del actor en Pembroke Pines, Miami. La mexicana fue la primera en llegar acompañada de su hija Kailey, mientras que el cubano llegó minutos después en su Rolls Royce blanco acompañado de su hijo Christopher. Image zoom mezcalent No hubo mucho tiempo para preguntas, pero Elizabeth compartió si regresa a la televisión y William contó lo consejos que siempre le dice a sus hijos. Además, el cubano ofreció tips para los empresarios. "Un tip como empresario es hacer las cosas por amor y con amor, y la otra es divertirte", dijo en entrevista con MezcalTV. "Eso es todo lo que tienes que hacer. No tener miedo a perder, no tener miedo a arriesgar. Hacer las cosas con amor y pasión para la gente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William, ¿qué le dices siempre a tus hijos?

"Que hagan lo que les haga felices, es lo único que siempre les digo, y que trabajen duro para ganárselas". Image zoom mezcalent Elizabeth, ¿cuándo regresas a la tele?

"No hay nada concreto, pero sí ha habido propuestas que por tiempos no he podido hacer, pero sí, definitivamente, sigo buscando el proyecto perfecto". Advertisement

Elizabeth Gutiérrez ¿regresa a la televisión?

