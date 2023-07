Elizabeth Gutiérrez reaparece con su verdadero amor: "Te amo" La actriz y presentadora Elizabeth Gutiérrez reaparece con su gran amor en medio de rumores de ruptura con William Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez reaparece en redes sociales con su gran amor. En medio de rumores de ruptura con el actor William Levy, la actriz y presentadora mexicoamericana publicó un video en sus Instagram Stories junto a su hijo Christopher Levy, a quien llamó "mi vida". Combinados de azul, los vemos escuchando música y ejercitándose juntos. "Te amo", le dice en el video a su hijo y le tira un beso. Llena de optimismo, la vemos en el gimnasio. "Miren qué día tan espectacular", dice Gutiérrez, mostrando la vista de su piscina, y mandando buena vibra y besos a sus seguidores. Hace unos días, Gutiérrez publicó unas fotos en Instagram luciendo un ajustado vestido color nude y hasta la modelo e influencer española Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, le lanzó un piropo. "Preciosa", comentó la estrella del reality show Soy Georgina de Netflix. Elizabeth Gutierrez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora del programa Ojos de mujer E! Entertainment siempre ha expresado su gran amor por sus hijos, Christopher y Kailey. Hace unos semanas, compartió otra foto con su hijo, que triunfa en el beisbol y ya tiene más de un millón de seguidores en Instagram. "Contigo hasta el fin del mundo mi príncipe", escribió junto al joven de 17 años. Elizabeth Gutierrez hijo Christopher Levy Por su parte, William Levy sigue grabando la telenovela Vuelve a mí junto a la actriz Samadhi Zendejas y compartiendo fotos en Instagram desde el set. "Que lindo proyecto y linda compañía", escribió el histrión y productor cubano. Y su coprotagonista contestó: "Ojitos bonitos, que placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuanto te admiro".

