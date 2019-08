Elizabeth Gutiérrez reaparece ilusionada, con look renovado ¡y nuevo proyecto! La modelo se muestra más feliz y ilusionada que nunca con un proyecto que nada tiene que ver con su pareja William Levy. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Radiante, sonriente y con un look mucho más casual y relajado, así se ha dejado ver Elizabeth Gutiérrez. Lo ha hecho en sus redes sociales y con anuncio que nos ha dejado a todos con la miel en los labios. La modelo y actriz ha sorprendido con un nuevo y apasionante proyecto del que nos ha dado algunas pistas. Tiene que ver con el mundo de la moda y la ropa, su otra gran pasión. Pero, ¿qué trama exactamente la empresaria? En la imagen aparece cómplice y sonriente con su amiga y parece que posible compañera de proyecto, la diseñadora y estilista Claudia Zuleta. Mientras Ely sólo escribía “qué rico poder hacer cosas juntas”, su colega daba más detalles de su nueva aventura. “Así de felices estamos Elizabeth Gutiérrez y yo de ver que sólo faltan pocas semanas para enseñarles lo que hemos estamos haciendo para ustedes con tanto cariño”, añadió Claudia. Esta no sería su primera aventura empresarial, la feliz mamá ya lanzó su propia línea de productos de belleza, Ely, con los que ha tenido excelentes resultados. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, todo apunta a que se trata de una línea de ropa que próximamente podremos ver y donde Elizabeth ha tenido mucha mano. Teniendo en cuenta su gusto y elegancia al vestir, seguro que nos sorprenderá para bien. Image zoom Instagram/William Levy Los proyectos se acumulan para la familia y es que en breve también conoceremos el restaurante de su chico William Levy, Level 29, en Miami. ¿Quién dijo crisis económica? Mucha suerte a ambos en esta nueva andadura profesional. Advertisement EDIT POST

