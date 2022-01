Elizabeth Gutiérrez reaparece tras anuncio de separación con un mensaje contundente Apenas unos días después de que su expareja William Levy confirmara la ruptura de la pareja, la modelo ha reaparecido y ha dejado clarísimo cómo está ante lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez siempre han perseguido a la pareja desde que comenzaran su romance hace más de 15 años. Sin embargo, esta semana el actor confirmaba a través de un mensaje en sus redes sociales la ruptura definitiva. Aunque poco después el escrito desapareció de sus historias de Instagram, en otra publicación admitió estar listo para empezar una nueva vida. Todos los ojos han estado puestos en ambos en estos días para saber más al respecto y conocer cómo se encuentran tras este triste evento. Finalmente era Elizabeth quien a través de IG compartía cómo se encontraba con una publicación con la que confirma su estado sin demasiadas palabras. Lo ha hecho con un video en el que desfila como una supermodelo de pasarela que desprende más belleza, seguridad y sensualidad que nunca. Con una V de victoria y una sonrisa de pura felicidad queda más que entendido que Ely se ve y se siente estupendamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hicieron falta más palabras. Poco después de este post, también compartió una historia muy especial acompañada de una canción que habla por sí sola. William Levy William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez William Levy y Elizabeth Gutiérrez William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent (x2) "Soy una mujer, no tengo miedo, soy sexy, soy divina, soy invencible, soy creativa....", dice la letra. Sus seguidores quedaron atónitos ante la aparición de la también empresaria quien vive una etapa de absoluta renovación. Y es que, además de estrenar soltería, arrasa con su nuevo programa Ojos de mujer de E! Online Latino junto a otras grandes mujeres como Chiky Bombom, Carla Medina y Erika de la Vega. Un momento crucial en su vida que está dispuesta a saborearlo con la fuerza femenina que la caracteriza.

