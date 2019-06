¿Elizabeth Gutiérrez le contesta a Jacky Bracamontes?

El día de ayer Jacqueline Bracamontes detonó tremenda bomba al dar a conocer que sí mantuvo una relación sentimental en el 2009 con William Levy, quien según ella la engañó, pues le dijo que ya no tenía relación alguna con la madre de su hijo, la actriz, Elizabeth Gutiérrez. “Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba, relató con lujo de detalles Bracamontes en el programa de Primer impacto (Univisión). “Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos, pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”.

Por desgracia, Levy la traicionó. “Jacky, mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo”, le comunicó el cubano. “Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”.

Tal parece que el sonido del notición llegó a oídos de Gutiérrez, y ni lenta ni perezosa publicó una foto en sus redes sociales donde se le puede ver ataviada con un sexy vestido rojo frente a la playa. “Viviendo. Agradecida. Riéndome de todo. Las cosas que veo. Efecto boomerang”.

¿Será que la también actriz contestó a Bracamontes con esta estampa, y le advirtió de que todo lo que ha dicho se le puede regresar?

Solo ella lo sabrá. La verdad dentro de todo este escándalo es que tanto Gutiérrez como Bracamontes están en su mejor momento como profesionales y como madres de familia.