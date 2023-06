"Y te creí": los mensajes de dolor Elizabeth Gutiérrez tras salir a la luz supuesto romance de William Levy La actriz y conductora compartió varios escritos en sus historias de Instagram que han puesto de nuevo los ojos en su relación con el actor. "... no regreses". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth y William Elizabeth Gutiérrez comparte mensajes de desamor | Credit: William Levy: (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) Elizabeth Gutiérrez: Mezcalent Elizabeth Gutiérrez siempre ha empleado las redes, además de para compartir sus alegrías y también sus amores, especialmente el que siente por sus hijos Christopher y Kailey, para mostrarse tal cual es, sin filtros. En esta ocasión, la co-presentadora de Ojos de mujer ha publicado unas historias de Instagram que abordan el sentimiento del desamor. De inmediato, sus palabras han sido interpretadas por los seguidores como una posible reflexión sobre su historia más personal con Wiliam Levy. Esta semana salía a la luz la supuesta química especial que existe entre el actor y su compañera de reparto en Vuelves a mí, Samadhi Zendejas. Una información no confirmada que, sin embargo, ha recobrado fuerza tras los sentidos mensajes publicados por Elizabeth. Mensaje de Elizabeth Gutiérrez Mensaje de Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/ Elizabeth Gutiérrez "No te arrepientas de dar todo por amor porque cuando tengas que irte, sabrás que no quedó nada por dar", comienza uno de sus escritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hay más. "Y te creí", escribió junto a una de las imágenes más románticas de la película The Notebook, donde él le promete que, a pesar de las dificultades, apostarán siempre por el amor. "Abrázalo bien fuerte, y no regreses", añadió la también empresaria. Mensaje de Elizabeth Gutiérrez Mensaje de Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/ Elizabeth Gutiérrez Además de estas palabras escritas por ella, también recurrió a citas muy explícitas de algunos perfiles en Instagram con mensajes muy fuertes. "Locura es cuando amas tanto a alguien que le ayudas a destruirte tratando de salvarles", lee uno de ellos. "Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuará haciendo que te dañe hasta que seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir", expresa otro. Unas afirmaciones que, aunque en ningún momento se refieren de forma directa a Levy, han levantado todas las sospechas de una nueva crisis.

