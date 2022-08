Elizabeth Gutiérrez presume orgullosa a su hijo mayor Christopher, el primogénito de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, ha crecido mucho y su madre no duda en mostrarlo públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen dos hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra. El 5 de octubre de 2020, el chico, quien ahora tiene 16 años, estuvo envuelto en un grave accidente luego de que este chocara en un carrito de golf donde paseaba en compañía de algunos amigos. Su lesión en las piernas fue tal, que sus padres revelaron que creían que tendría graves secuelas; sin embargo, con el tiempo, el chico ha logrado recuperarse casi por completo. Ahora, la actriz presume por todo lo alto a su hijo. La famosa dio a conocer una imagen del chico, quien porta una playera azul y trae teléfono en mano. "Christopher Alexander Levy" y un emoticón con los ojos de corazones fue lo que utilizó para acompañar dicha instantánea que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Elizabeth Gutiérrez Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También su padre ha externado públicamente lo orgulloso que está de su hijo. Incluso, en una entrevista en España, donde actualmente filma la serie Montecristo, habló sobre lo difícil que fue para él el accidente de su primogénito y lo feliz que está con su recuperación. "Gracias a Dios está bien, después de un año y medio, y está de regreso en el béisbol. Todos los doctores pensaban que no iba a regresar, pero con el esfuerzo y las ganas [regreso], lloraba en el cuarto y decía 'si lo voy a hacer; si lo voy a hacer'. Con esa fuerza, gracias a Dios, lo logró hacer y ahora está jugando béisbol en el campo, y eso es una felicidad para mí", mencionó Levy en aquel momento. Christopher Levy Credit: Elizabeth Gutiérrez Instagram Elizabeth Gutiérrez y William Levy nos solo se muestran como orgullosos padres; también los apoyan en todos sus proyectos.

