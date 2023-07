El mensaje de Elizabeth Gutiérrez sobre los amoríos de actores en el set: "Tú sabes, no te hagas la tonta" La actriz y conductora no tuvo pelos en la lengua a la hora de dar su opinión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez representa a la perfección el título de Ojos de mujer, su actual programa en televisión con otras caras conocidas como Chiky Bombom, Érika de la Vega y Carla Medina. Siempre está dispuesta a decir lo que piensa, y hacerlo también en apoyo a todas esas mujeres que las ven. En una de sus recientes entregas, el show abordó un tema tan candente como polémico, de esos que genera debate, sí o sí. El espacio de E! Latin America puso sobre la mesa el asunto de los amoríos entre actores durante el rodaje. Como actriz que sabe lo que es estar horas en el set con los compañeros del género opuesto, Elizabeth dio su opinión sincera y firme al respecto, sin pelos en la lengua. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez habla con firmeza | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Seria, pero siempre manteniendo el control de la palabra, expresó lo que suele pasar y también lo que una, como mujer, no debe permitir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo siendo actriz, eso se da, el roce todos los días, siempre vernos divinos, decirnos 'te amo', 'te amo', 'te amo', te puedes dejar llevar, pero, ¿hasta dónde están tus valores como persona? De respetarte tú primero, olvídate de la otra mujer, respétate tú, tú no quieres ser la otra", expresó la conductora quien, recientemente, compartió unos significativos mensajes de desamor en sus redes. Y no solo eso. También habló de la intuición de la mujer para saber si hay traición y el papel que se ha de tener si se tienen sospechas de ese engaño. "Tú sabes, una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: 'No, no estoy con ella, no estoy con ella'. Tú sabes, no te hagas la tonta", concluyó frente a la atenta mirada y gestos de complicidad de colegas como Alix Aspe, quien participó como colaboradora en este programa. Su postura y la del resto disponible este jueves, a las 11:00pm, en E!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El mensaje de Elizabeth Gutiérrez sobre los amoríos de actores en el set: "Tú sabes, no te hagas la tonta"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.