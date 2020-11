Close

Elizabeth Gutiérrez muestra uno de sus rincones favoritos y más íntimos de su nueva casa Entregada al cuidado de su hijo Christopher, la actriz hizo un break y enseñó a sus seguidores cómo luce uno de sus lugares favoritos de su hogar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que su príncipe, Christopher Levy, tuviera un accidente, las apariciones de Elizabeth Gutiérrez en las redes sociales son contadas. Está entregada a su hijo y a su recuperación por encima de todas las cosas. La actriz reapareció para alegría de sus seguidores y lo hizo para compartir uno de sus rincones más especiales de la casa. Se trata de un espacio muy sentimental donde tiene las fotos más entrañables de sus hijos, de William Levy y de la familia en general. Imágenes nunca antes vistas con sus momentos más cómplices con el actor cubano y sus retoños en diferentes momentos de su vida. "Algunas de mis fotos favoritas", escribió nostálgica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se mudó a su nueva casa en Miami después de muchos años diseñándola y construyéndola a su gusto. Debido a la pandemia la mudanza se fue retrasando pero por fin ya están en el hogar de sus sueños que con tanto amor y cuidado han creado. La familia está más unida que nunca tras el accidente que el adolescente tuvo con un carrito de golf hace más de un mes y por el que tuvo que ser sometido a una cirugía. Aunque poco después del suceso informaron de que el joven estaba bien y recuperándose, no han vuelto a dar más detalles de su situación. Un asunto que han preferido llevar en la más estricta intimidad. Con estas entrañables imágenes colgadas en sus paredes Ely demuestra, una vez más, que su familia está por encima de todo. ¡Gracias por compartirlo!

