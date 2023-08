Elizabeth Gutiérrez muestra su apoyo a William Levy tras la muerte de su abuela Tras la muerte de la abuela de William Levy, Elizabeth Gutiérrez se muestra solidaria con el padre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy se mostró destrozado tras la muerte de su abuela. El actor cubano compartió en Instagram la triste noticia de su partida con una foto de ambos y el mensaje: "Te amo Mima. Te voy a extrañar mucho, siempre te tendré presente." El protagonista de The Veil, Café con aroma de mujer, Sortilegio y Montecristo le dedicó un amoroso mensaje a su abuela en sus redes sociales, mostrando el gran impacto que tuvo en su vida. "Todo lo que soy es gracias a esta mujer", expresó. Muchos colegas y amigos del actor le dieron el pésame. La actriz Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos Christopher y Kailey comentó con emojis de un corazón blanco, de una paloma blanco y de unas manos rezando. William Levy abuela Aunque al parecer han terminado su relación amorosa, ya que el actor dijo estar "solo", Gutiérrez le mostró que está en sus pensamientos en estos momentos de duelo para Levy. "Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo", escribió Levy hace unas semanas en sus Instagram Stories. "Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Gutierrez William Levy Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Samadhi Zendejas, su coprotagonista en la telenovela Vuelve a mí, también le mostró su apoyo. "Toda tu familia de Vuelve a mí te mandamos un abrazo lleno de amor desde el 'set'. ¡Te queremos mucho!", le expresó a actriz mexicana. "Ay no, qué triste. ¡Mis sentimentos mi William! Fuerza en estos momentos", le escribió Maite Perroni, quien fue su coprotagonista en las telenovelas Cuidado con el ángel y Triunfo del amor. Su compatriota, la cantante Gloria Estefan, comentó: "Enviándote oraciones para acompañarte en este momento tan difícil, hermano, paz para su alma, fuerza para el tuyo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Elizabeth Gutiérrez muestra su apoyo a William Levy tras la muerte de su abuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.