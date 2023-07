El críptico mensaje de Elizabeth Gutiérrez: "Todos tenemos tres vidas" La actriz y presentadora Elizabeth Gutiérrez comparte enigmático mensaje en sus redes sociales en medio de supuesta crisis con el actor William Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez compartió un mensaje en Instagram que dejó a sus seguidores pensando. La actriz y presentadora de raíces mexicanas publicó en sus Instagram Stories la siguiente reflexión: "Todos tenemos tres vidas...una pública, una privada, una íntima". El mensaje llega en medio de una supuesta crisis con el actor cubano William Levy, padre de sus hijos Christopher y Kailey. En medio de rumores de supuesto romance entre William Levy y la actriz mexicana Samadhi Zendejas, su coprotagonista en la telenovela Vuelve a mí, Gutiérrez publicó hace unas semanas alarmantes mensajes en sus redes sociales. "Y te creí", escribió Elizabeth en sus Instagram Stories tras William y Samadhi ser captados cenando juntos en un restaurante japonés en México y entrando a un hotel a finales de junio. Elizabeth Gutierrez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "No te arrepientas de dar todo por amor porque cuando tengas que irte, sabrás que no quedó nada por dar", fue otro de los mensajes que la copresentadora del programa Ojos de mujer publicó en sus Instagram Stories. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Gutierrez Credit: Elizabeth Gutierrez/ Instagram Stories En La mesa caliente (Telemundo), Verónica Bastos aclaró que no hay romance entre William y Samadhi. "Podemos confirmar en exclusiva que no hay ninguna relación amorosa entre el actor William Levy y su coprotagonista de la serie Samadhi Zendejas", informó Bastos. "Como recuerdan ustedes, hace unos días se les vio juntos en un hotel de la Ciudad de México mientras grababan la próxima serie de Telemundo. Una fuente muy cercana a la producción nos reveló que en realidad estaban en una cena con otros productores....Reiteramos, Samadhi Zendejas y William Levy únicamente son compañeros de trabajo". William Levy Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Por su parte, William Levy contó su verdad en sus redes sociales. "Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad", publicó en sus Instagram Stories. "Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera".

