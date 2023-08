Elizabeth Gutiérrez rompe a llorar: "Lo que no te mata te hace más fuerte" La actriz y presentadora Elizabeth Gutiérrez rompió a llorar en el programa Ojos de mujer al hablar de retos en la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez rompió a llorar en el programa Ojos de Mujer de la cadena E! La actriz y presentadora de raíces mexicanas habló de sus hijos con su colega Carla Medina, quien le expresó su admiración por ser una gran madre. La mamá de Christopher y Kailey —hijos que comparte con el actor cubano William Levy— lloró al hablar de retos que ha enfrentado su familia, como el accidente que tuvo su hijo adolescente en un carrito de golf en el 2020, por el que tuvo que someterse a una cirugía. "La vida es un aprendizaje", dijo entre lágrimas la estrella de telenovelas. "Lo que no te mata te hace más fuerte y ahora lo puedo decir en carne propia", añadió. Elizabeth Gutiérrez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La protagonista de El fantasma de Elena asegura que los malos momentos la han fortalecido. "Lo veo en mi hijo, lo veo en mí, todo pasa, bueno o malo, todo pasa", reflexionó. En medio de rumores de separación de William Levy, Gutiérrez compartió un video de un monje dando un sabio consejo. "Un simple recordatorio, si tienes la oportunidad de hacer feliz a la gente, hazlo, porque a veces la gente batalla silenciosamente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Gutiérrez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Sobre los triunfos de su hijo Christopher en el beisbol, la actriz añadió: "Dios lo guíe. Es una carrera muy fuerte, no es algo que es seguro porque hay mucha competencia, pero lo que yo siempre digo que mi hijo ya tiene ganado el terreno porque él cree en sí mismo".

