Las lecciones de vida de Elizabeth Gutiérrez. La actriz habla de lo que ha aprendido de su madre y sus hijos La actriz mexicoamericana Elizabeth Gutiérrez habla con People en Español sobre lo que ha aprendido de sus hijos Kailey y Christopher y las lecciones que le dejó su madre. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez ha aprendido mucho de sus propios hijos y de su madre. "La maternidad yo creo que es todo para una mujer", dijo a People en Español. "Es saber que tu vida pasa a un segundo plano, es la responsabilidad de criar a niños sanos, buenos, que cumplan sus sueños, ese es mi mayor proyecto de vida", dice sobre su hija Kailey, de 10 años, y su hijo Christopher, de 14, fruto de su relación con el actor cubano William Levy. La felicidad de sus hijos y ayudarlos a cumplir sus sueños es su prioridad, asegura. "Mis sueños pasan ya a segundo plano", añade la actriz mexicoamericana, quien confiesa que desea retomar su lugar ante las cámaras y regresar a la actuación en una nueva serie o proyecto cinematográfico. "Es algo maravilloso, gratificaste, es un amor incondicional. Solo las madres conocen ese sentimiento. Sacas fuerzas de donde no tienes, eres capaz de cualquier cosa por tus hijos". Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) La estrella de telenovelas como El fantasma de Elena y El rostro de Analía también reconoce la gran influencia que ha tenido su madre en su vida. "Es una mujer fuerte, decidida", dice. "Es el centro de nuestra familia. Ella era la fuerte de nuestra familia, la que ponía orden, pero siempre con una elegancia, siempre con amor. Fue realmente la que creyó en mí desde el primer día". Gutiérrez añade que le debe su carrera en parte a su mamá. "Ella me llevaba a escondidas de mi papá porque mi papá no quería que fuera modelo, no quería que fuera actriz, y mi mamá fue la primera que con sus ahorros me llevaba a hacer mis fotos sin decirle a mi papá", recuerda. "Gracias a ella y gracias a lo que ella creyó en mí estoy donde estoy porque fue un gran apoyo".

