Elizabeth Gutiérrez se une al dolor de una madre que perdió a su hijo tras una batalla contra el cáncer La actriz compartió este conmovedor mensaje sobre uno de los amigos de su hijo Christopher que murió de cáncer. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicoamericana Elizabeth Gutiérrez se unió al dolor de una madre que perdió a su hijo y compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales en el que se hizo eco de esa triste noticia. La estrella de telenovelas como El fantasma de Elena y El rostro de Analía rindió homenaje a Ethan, uno de los amigos de su hijo mayor Christopher, quien perdió la lucha contra el cáncer de huesos que venía librando desde hace casi dos años. “¡Recordaremos tu hermosa sonrisa E! Tu mamá nunca se rindió contigo... ¡Estaba a tu lado peleando por ti y amándote! ¡Qué descanses tranquilo, pequeño hombre!”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Instagram. Según relató en sus redes la tía del adolescente, Jeannette García, Ethan fue diagnosticado con osteosarcoma en septiembre del 2018, cuando tenía apenas 13 años. El chico se sometió a quimioterapias y varias cirugías en su batalla contra esa enfermedad. “Ethan ha realizado innumerables quimios y ha tenido múltiples operaciones, incluida la extracción y reemplazo de la rótula y el reemplazo parcial de la tibia y el fémur, la extracción de múltiples nódulos en ambos pulmones”, agregó su hermano Brendan Gilmore en la cuenta de GoFoundme creada para cubrir los gastos médicos del chico y ahora los de su funeral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hijo de la actriz y el actor William Levy también compartió un mensaje donde recordó a su amigo. “Te quiero mucho niño", escribió en su cuenta de Instagram. "Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Descansa en paz”. No es la primera vez que la pareja envía mensajes de apoyo a la familia de Ethan. A mediados de marzo, el protagonista del Triunfo del amor compartió una publicación en sus redes en la que expresó el orgullo que sentía por su hijo ya que el chico sabía ser solidario con quienes lo rodean. “Muy orgulloso de ti, campeón. No hay nada mejor y más hermoso que podamos hacer en este mundo que ayudar a alguien más. Que bueno que lo aprendas desde niño”, reza parte del mensaje del actor que acompañó una foto de Ethan y Christopher.

