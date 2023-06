Elizabeth Gutiérrez no puede contener las lágrimas al hablar de uno de sus momentos más difíciles como mamá Hace casi tres años, Elizabeth y William Levy vivieron uno de sus momentos más difíciles como papás. "Queríamos hacer tanto pero a la vez no podíamos hacer nada", reconoció entre lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Ojos de mujer Elizabeth Gutiérrez vuelve a la televisión el jueves 22 de junio con una nueva temporada de Ojos de mujer, el talk show original de E! Entertainment en el que participa desde su primera entrega junto con Chiky Bombom, Érika de la Vega y Carla Medina como conductora. A pocas semanas de su estreno, la actriz de exitosas telenovelas como El rostro de Analía y Acorralada no pudo evitar emocionarse en una entrevista que tuvo con la presentadora del show al recordar el accidente que sufrió su primogénito Christopher en 2020 y por el que tuvo que ser hospitalizado y someterse a varias cirugías debido a que sus piernas quedaron lastimadas. Un accidente que pudo haber truncado su prometedora carrera como beisbolista. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez en entrevista con Carla Medina | Credit: Ojos de mujer "Tu ves qué pasó y después ya lo ves jugando entonces dices 'no fue tan mal', pero lo que él pasó emocionalmente, físicamente fue un trauma que yo creo que fue más trauma para nosotros", reconoció Gutiérrez sin poder contener las lágrimas. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez se emociona al hablar de su hijo | Credit: Ojos de mujer "Verlo a nuestro hijo, sentirnos que no podíamos hacer nada por él, queríamos hacer tanto pero a la vez no podíamos hacer nada, entonces verlo ahora que eso no lo detuvo es admirable", continuó. "Es mi orgullo verlo correr, verlo sano. No hay nada más en el mundo que quiero que ver a mis hijos hacer lo que les gusta y le doy gracias a Dios todos los días". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus 17 años, el primogénito de Elizabeth y William Levy está entregado a su gran pasión, el béisbol, y sus recientes triunfos en este deporte apuntan a que su futuro es prometedor. "Dios lo guíe. Es una carrera muy fuerte, no es algo que es seguro porque hay mucha competencia", comentó al respecto la actriz. "Pero lo que yo siempre digo que mi hijo ya tiene ganado el terreno porque él cree en sí mismo, que creo que para todos nosotros es el punto número 1; tiene mucha fe, muy disciplinado, se lo merece".

