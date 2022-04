Los hijos de Elizabeth Gutiérrez rinden tributo a su madre con el mejor regalo Con motivo del 43 cumpleaños de su mamá, Christopher y Kailey sorprendieron a la actriz y modelo con un detalle en su día que jamás olvidará. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Acaba de cumplir 43 primaveras y lo ha hecho como solo ella sabe, dándolo todo en una fiesta de amigos y seres queridos de la que ha dejado constancia en las redes sociales. Entre los invitados, había dos de excepción: sus adorados hijos Christopher y Kailey quienes estuvieron junto a su mamá disfrutando a tope. Orgullosa de sus retoños, Elizabeth Gutiérrez presumió de ambos en una espectacular foto en la que las sonrisas de los tres se salen del encuadre. "Ustedes me hacen sonreír, les amo por siempre", escribió junto a esta preciosa imagen de los tres emanando pura felicidad. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Kailey y Christopher | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Durante el día de su cumpleaños y horas posteriores, Ely ha ido recibiendo regalos y detalles bonitos con motivo de este acontecimiento tan importante. Sin embargo, ha sido el tributo de sus hijos en las redes lo que más le ha tocado el corazón. Cada uno desde su perfil de Instagram, han publicado fotos, videos y unos mensajes muy amorosos. Y es que tanto Christopher como Kailey tuvieron unas preciosas palabras en honor a su mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felicidades a la mamá más hermosa y maravillosa que hay. ¡Gracias por todo! Por siempre llevarme a todos sitios y volvernos locos ¡jajajaja! Te amo con todo lo que soy, espero que disfrutaras tu día", escribió con gran amor su primogénito, totalmente recuperado de su accidente y convertido en un apuesto caballero. A lo que la mami derretida respondió: "¡Te amo mi niño lindo!". Por su parte, la pequeña de la casa también sorprendió a la actriz con un divertido video de ambas que muestra lo bien que se lo pasan y cuánto disfrutan juntas. "Felicidades madre, te amo tanto loquita. Eres la mejor mamá que podría haber pedido. Espero que tuvieras un día fabuloso. Te amo. Por cierto: Siento haber tomado el vestido que tú querías)", bromeó. Un amor que está por encima de todo y que siempre irá viento en popa. El mejor regalo para su cumpleaños y cada día. ¡Felicidades Elizabeth!

