Elizabeth Gutiérrez y su hijo Christopher Levy comparten triste pérdida: "Descansa en Paz" La familia sufre dolorosa pérdida. "Siempre estarás en mi corazón". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, Elizabeth Gutiérrez y su hijo, Christopher Levy, han compartido una triste noticia para la familia. Con gran dolor han dado a conocer la pérdida de quien ha sido una persona muy importante y querida para todos en la casa. Se trata de Isaul Olivera, profesor, entrenador y gran amigo que fallecía esta semana de un ataque al corazón, tal y como informó la academia Mater Academy Middle High en un comunicado. Las reacciones de Ely y su primogénito no se hicieron esperar y ambos publicaron sentidos mensajes de condolencias. william levy fin de ano 2022 con elizabeth gutierrez e hijos Credit: Christopher Levy IG "Un gran padre, un gran esposo, amigo y coach. Descansa en Paz, querido Isaul", escribió Elizabeth, quien además acompañó la imagen del link en GoFundMe para apoyar a la esposa y familia en estos momentos. El entrenador deja dos hijos y su mujer afronta una etapa complicada en la que necesitará apoyo no solo personal, sino también financiero. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Christopher, quien estaba muy unido al profesor, también le dedicó unas conmovedoras palabras en sus historias de Instagram. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez manda sus condolencias | Credit: Elizabeth Gutiérrez Christopher Levy Christopher Levy | Credit: IG/Christopher Levy "Siempre estarás en mi corazón, una de las mejores personas y más bondadosas que he conocido. Descansa en Paz", escribió el joven deportista, quien vive entregado a su gran sueño gracias a personas como Isaul, quienes siempre le apoyaron y enseñaron el amor al juego en el campo.

