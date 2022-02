Elizabeth Gutiérrez sobre las infidelidades: "Hay un código entre mujeres que se tiene que respetar" Elizabeth Gutiérrez habló de las infidelidades en un talk show en el que se abordó el espinoso tema con mucha sinceridad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que William Levy dio a conocer que se separaría de Elizabeth Gutiérrez, la pareja ha estado en el ojo del huracán. Pero al contrario que en otras ocasiones, la actriz no ha rehuido el tema. Así lo demostró en su intervención en el el talk-show Ojos de mujer, en el que la madre de los hijos del cubano se sumó a un debate sobre las infidelidades con las otras participantes en la animada charla. William Levy Elizabeth Gutierrez Credit: (David Livingston/Getty Images) "No es que los excusamos ni que no tienen la culpa, pero creo que hay un código entre mujeres que se tiene que respetar, que se ha perdido. ¿En qué momento se perdió todo esto?", dijo Gutiérrez. Por su parte, Carla Medina interrumpió a la actriz para aclarar que el hombre "también tiene responsabilidad" en este tipo de situaciones. Chiky BomBom no se quedó atrás y emitió su opinión al respecto: "Si el desde un principio la hubiese parado en seco y le dice, permiso, tienes que respetar a mi esposa, o a mi ex esposa, la madre de mis hijas, ella lo piensa dos veces", aseguró. En el espacio también se habló que las infidelidades pueden afectar a los hijos, y Érika de la Vega insistió en que el hombre "tiene una gran carga de responsabilidad". "Eso nos pasa a nosotras que no ponemos la lupa en el hombre y en su responsabilidad o porque no sabe manejar la situación, o porque no sabe poner limites", aseguró. William Levy y Elizabeth Gutierrez Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue precisamente en una anterior charla con de la Vega que Gutiérrez habló por primera vez del libro de Jacky Bracamontes en que reveló que sostuvo un romance con Levy cuando el galán aún el galán seguía en una relación con la mexicoamericana. "Es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo", aseguró. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre", insistió la actriz. Por el momento Bracamontes se había mantenido en silencio sobre estas declaraciones, pero recientemente los medios insistiera en que diera su opinión. "Todo lo que dije está en el libro y se los estoy aclarando para que quien tenga duda lo lea y se recuerde lo que dije, porque luego ponen en mi boca palabras que yo no dije. Si hay alguien que pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, y mucho menos de una mujer".

