Elizabeth Gutiérrez habla de su relación de casi 20 años con William Levy y una vivencia que los impactó Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Elizabeth Gutierrez William Levy Credit: (David Livingston/Getty Images) Elizabeth Gutiérrez reflexionó sobre su relación de casi dos décadas con William Levy, el padre de sus hijos Christopher y Kailey. Un mensaje que Levy compartió hace unos días en sus redes sociales (y luego borró) anunciando que la pareja se había separado, puso la duradera relación de ambos bajo la lupa. Esto es lo que la actriz de raíces mexicanas reveló sobre su historia de amor con el actor cubano. Empezar galería Una vida sin drama William Levy dejó a muchos en shock al compartir un mensaje en sus redes sociales anunciando su ruptura sentimental con la madre de sus hijos. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió en una historia que posteó en su cuenta de Instagram y que fue capturada por People en Español. Poco después de este mensaje de Levy, la actriz habló con Erika De la Vega en su podcast En defensa propia. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio 18 años juntos Cuando Erika De la Vega le preguntó sobre su unión de 18 años con William Levy, la actriz declaró: "todos los días es una decisión. Con el tiempo vas madurando, no te aferras a nada. Estás viviendo el momento y estás disfrutándolo, mañana ¿quién sabe qué pasará?". 2 de 10 Ver Todo Hablar sana el alma "Hablar sana el alma", reflexionó Gutiérrez junto a esta hermosa foto después de este podcast. "A mí no me gusta el drama, no me gusta el caos, no me gustan los pleitos", dijo en esta emotiva conversación. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Prueba de fe Una vivencia que los marcó fue la crisis de salud de su hijo Cristopher. La actriz lloró al recordar la pesadilla que vivieron después de que su hijo adolescente sufriera un accidente en un carrito de golf y tuviera que ser operado de emergencia. "Nos aferramos a nosotros cuatro y la fe, a ser positivos. Cualquier pensamiento negativo era cancelado. 'No va a pasar'. Él fue un guerrero, él tiene mucha fe a su corta edad", dijo sobre su hijo. "Eso también lo ayudó a él, las ganas de recuperarse". 4 de 10 Ver Todo Su fuerza "Un abrazo de ellos puede cambiar la vida. Yo con los dos tengo una relación muy cercana", dijo la actriz sobre sus hijos. 5 de 10 Ver Todo La presión de la fama Gutiérrez dijo que su relación con Levy había empezado cuando ambos eran muy jóvenes y bajo la lupa del ojo público, tras conocerse en el reality show Protagonistas de novela. "Estamos siempre siendo vistos, sabes lidiar con esas cosas", dijo la actriz. Gutiérrez dijo que la madurez y la espiritualidad la han ayudado a ser paciente. "Antes era muy controladora, quería las respuestas ya", admitió. "Tal vez me acerqué más a Dios y comprendí que yo no soy más que Dios, yo no puedo controlar las cosas", reflexionó. "Dios tiene el control y cualquier cosa que esté pasando en este mismo momento es porque Dios así lo quiso". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ojos de mujer Gutiérrez brilla en su nuevo programa Ojos de mujer en E! Latin América. Si bien muchos esperan su gran regreso a las telenovelas y dijo que ha leído libretos para proyectos, aún no ha llegado el indicado para retomar su carrera actoral. 7 de 10 Ver Todo Sonriendo a la vida Gutiérrez se ha mostrado de buen humor en sus redes sociales y ha recibido muchos mensajes de apoyo. 8 de 10 Ver Todo Mirando al cielo "Siempre llegando más alto", escribió junto a esta foto en medio de la controversia. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Agradecida y confiada La actriz define el éxito como "estar en paz contigo mismo, estar en paz con tus decisiones". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

