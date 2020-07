Elizabeth Gutiérrez no esperaba que su noviazgo con William Levy fuera a durar tanto ¿Boda? ¿Un tercer hijo? La actriz estadounidense habló como nunca sobre su historia de amor con el galán cubano en una reciente entrevista para El break de las 7. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez y William Levy han manejado siempre su relación de pareja con mucha discreción, por eso cada vez que comparten algo sobre este asunto se vuelve inmediatamente noticia, como sucedió este jueves con la entrevista que la actriz concedió al programa digital de Univision El break de las 7, donde Gutiérrez habló como pocas veces sucede de su historia de amor con el reconocido galán cubano. "Yo quería enfocarme en mi carrera pero pasó, te enamoras y no puedes controlar eso", reconoció sobre la manera tan inesperada en la que llegó el protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel a su vida cuando apenas era una jovencita. Elizabeth, que tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, fue sincera al reconocer que no esperaba que su noviazgo con Levy fuera a durar tanto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para nada. De hecho él vivía en Miami y yo en Los Ángeles, así que imagínate esa es una distancia bastante grande", admitió la también empresaria de 41 años. Tras casi dos décadas de vida en común y dos hijos como fruto de su amor, Gutiérrez aseguró que a estas alturas del partido el matrimonio no es algo que le quite el sueño. "Ya me siento casada, la verdad. Creo que el compromiso más grande es una familia más que un matrimonio. Antes sí quería, pero ya ni lo pienso. Tengo una familia y creo que eso es más importante. No hace falta casarte para tener ese compromiso”, afirmó. "La historia de nosotros fue al revés. Nunca pensé que iba a ser así pero imagínate fue al revés y así se dieron las cosas y no pasa nada, de verdad que ya no es tan importante [el matrimonio] como en algún momento lo fue", subrayó. Lo que sí descarta rotundamente la actriz es que entre sus planes esté agrandar la familia. "No. Ya dos suficiente", dejó claro.

