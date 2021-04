¡Elizabeth Gutiérrez celebró su 42 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto! La actriz fue sorprendida por sus íntimas amigas en una celebración de chicas en la que cantó, bailó y brindó por una año más de vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada año que pasa, Elizabeth Gutiérrez lo celebra con más ganas que el anterior. Y no solo eso, cada día se ve más espectacular. La bellísima mamá de Christopher y Kailey fue sorprendida con una fiesta por todo lo alto para dar la bienvenida a sus impresionantes 42 años. Más en forma y feliz que nunca, la también empresaria compartió en sus redes cómo fue este festejo en el que hubo música, baile y mucha diversión. Aunque William Levy no pudo acompañar a su mujer, Ely estuvo rodeada de sus mejores amigos en esta velada tan entretenida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Regalos, comida rica y una impresionante tarta de cumpleaños con una preciosa foto incrustada de los dos hombres de su vida, el actor y su hijo, fueron algunas de las diversiones del festejo. Tal y como compartió la cumpleañera, fue una fiesta sorpresa que tuvo de cómplices a sus mejores aliadas. Elizabeth presumió de ellas y les agradeció haberle hecho vivir un momento inolvidable. ¡Qué cumplas muchos más!

¡Elizabeth Gutiérrez celebró su 42 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto!

